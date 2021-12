Avalie o post

Na manhã desta quinta-feira (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos.

O anúncio da aprovação foi feito depois de uma avaliação técnica da agência sobre o pedido apresentado em novembro.

De acordo com o Gerente Geral de Medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, as duas doses da vacina em crianças podem ser eficazes na prevenção de doenças graves ou condições fatais que podem ser causadas pelo novo coronavírus.



Ainda segundo Mendes, na comparação entre crianças de 5 a 11 anos com pessoas de 16 a 25 anos, foi identificada a presença de anticorpos nas crianças.

“Observamos desempenho satisfatório da vacina também contra a variante Delta”, ressaltou. “E não há relato de nenhum evento adverso sério, de preocupação ou relato relacionado a casos muito graves ou mortalidade por conta da vacinação. Esse perfil de segurança é muito importante”, completou.

Conforme a Anvisa, a formulação pediátrica da vacina é diferente, ou seja, não pode fazer diluição da dose de adulto para a dose de criança.

