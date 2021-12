Avalie o post

Rio de Janeiro – A atriz Antonia Fontenelle foi condenada a 1 ano de prisão por calúnia, difamação e injúria contra os irmãos Felipe e Luccas Neto. A ação da justiça considerou um vídeo em que Fontenelle associava os irmãos à pedofilia.

Antonia Fontenelle é condenada por associar Felipe e Luccas Neto à pedofilia; veja vídeo (Foto: Reprodução / Instagram)

Na quarta-feira (15), a 39º Vara Criminal do Rio de Janeiro converteu a pena de prisão em regime aberto para uma multa de R$ 8 mil e prestação de serviços comunitários. Segundo o juíz Ricardo Coronha Pinheiro, Antonia sabia que o vídeo onde ela ofende Felipe e Luccas era editado e proferia xingamentos.

“A Antonia não caluniou ou difamou ninguém, apenas expor uma opinião para debate”, disse a defesa da atriz em nota para o site Splash. Fontenelle vai recorrer da decisão e disse que, por ser decisão em 1ª instância, “tem muita água para correr ainda”.

A atriz também comentou sobre a condenação através dos stories do Instagram: “Fiz um vídeo questionando eles pelo mau comportamento para crianças e adolescentes. Eles me processaram por esse vídeo e por opiniões minhas. Uma das condenações é porque eu disse que o Felipe é um merda. É tudo mais do mesmo. E eu já fui absolvida em vários processos, porque em cada processo há 200 desmembrações para me fazer assédio processual. Isso para eu vir aqui e pedir desculpa, mas eu sou pau que dá em doido”.

Fontenelle disse que que não pedirá desculpas aos irmãos netos e finalizou dizendo que vai recorrer: “Não vou admitir sacanagem. Não vou pedir desculpa para o errado, jamais. Jamais! Podem apostar. E tem mais, vou dizer uma coisa. Todas as vezes que sento na frente de um juiz na cadeira de criminosa, eu tenho o dom da comunicação. Eu explico direitinho. E provo. Se ainda assim o juiz entender que a errada sou eu, me cabe recorrer”.

Por outro lado, Felipe Neto se manifestou nas redes sociais após compartilhar um vídeo: “A bolsonarista foi condenada a 1 ano de detenção por me associar com p*d0f*l1a, além do meu irmão. A justiça vai sendo feita. Ninguém faz ideia das coisas que eu passei esse ano? Ninguém”.

O youtuber ainda continuou emocionado: Eu estou muito feliz. A sensação, sério, é que saiu um piano das costas. É saber que todo mundo vai saber que eu estava certo e quem estava errado. E tem mais, eu desejo tudo de melhor para essa pessoa, de verdade”, e continuou: “Eu não quero vingança, não quero te ver presa, eu não quero te ver em uma cadeia, quero que você pague pelos crimes que você cometeu, todos consolidados pelo juiz. Quero que você pague por eles, óbvio. Mas eu desejo que você seja feliz”.

Ainda de acordo com Felipe Neto, essa é a terceira condenação criminal que Fontenelle recebe apenas em 2021 por ofendê-lo.

