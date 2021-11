Avalie o post

Brasília – Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional trecho da Lei 12.191/2010 que prevê anistia de infrações administrativas a policiais militares e bombeiros militares de oito Estados e do Distrito Federal decorrentes da participação em movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho entre 1997 e 2010. A decisão se deu na sessão virtual encerrada, no dia 3, no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo governo de Santa Catarina. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, apontou que o STF firmou o entendimento de que a anistia de infrações disciplinares de servidores públicos estaduais está na esfera de autonomia dos estados-membros. Em relação à anistia de crimes, a competência é exclusiva da União, em razão da competência federal privativa para legislar sobre Direito Penal. No caso, a norma concede anistia aos grevistas em relação aos crimes previstos no Código Penal Militar e às infrações administrativas.

Tramita na Câmara dos Deputados, requerimento solicitando o desmembramento da Universidade Federal do Estado da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), para a criação da Universidade Federal de Parintins, com sede na cidade do Médio Amazonas.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) multou o ex-presidente da Câmara Municipal de Coari, Antonio Adenilson Bonfim, em R$ 82,5 mil, entre multa e alcance. O gestor esteve na presidência do legislativo municipal em 2014.

O deputado Dermilson Chagas (Podemos) participou da inauguração do Instituto Social Que a Inclusão Vire Rotina, um projeto social da ex-titular da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), Viviane Lima, que realiza serviços para as pessoas com deficiência (PCDs).

Os serviços já vinham sendo oferecidos por Viviane Lima e sua equipe de profissionais e voluntários que iam às residências das pessoas que solicitavam os serviços, que são oferecidos gratuitamente.



