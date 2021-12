Avalie o post

Solenidade, que deverá ter duração média de 15 minutos, será aberta pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux

Brasília – Está marcada para esta quinta-feira (16), às 16h, a posse de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para assumir a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio, Mendonça foi sabatinado pelo Senado no início de dezembro, quando obteve a aprovação de 47 senadores. Outros 32 foram contrários.

André Mendonça toma posse nesta quinta como ministro do STF (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A cerimônia será presencial, porém, em razão das medidas de segurança em tempos de pandemia de Covid-19, o número de convidados será limitado. Além disso, será exigida dos convidados a apresentação do cartão de vacinação ou comprovante de exame PCR negativo feito até 72 horas antes do evento. O presidente Bolsonaro confirmou presença e já enviou, na quarta-feira (15), um teste negativo para o coronavírus.

Cerimônia

A solenidade, que deverá ter duração média de 15 minutos, será aberta pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Seguindo a tradição da Corte, o ministro mais antigo e o mais novo conduzirão o empossando ao plenário, onde ele fará o juramento de cumprir a Constituição. Então, o diretor-geral do tribunal lerá o termo de posse que vai ser assinado por Mendonça. Feito isso, ele será declarado empossado por Fux.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte