Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública tenta uma vaga no STF; nome precisa passar pela CCJ e pelo Plenário da Casa

Brasília – O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na manhã desta quarta-feira (1). Ele foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) será relatora da indicação e já sinalizou ser favorável ao nome de Mendonça. No sábado (27), Eliziane publicou no Twitter que recebeu uma ligação de Davi Alcolumbre, presidente da comissão, para convidá-la para a relatoria.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

