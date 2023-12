O atacante Endrick, do Palmeiras, está sendo observado pelo Real Madrid, seu futuro clube. Prova disso é que nesta sexta-feira, 1º, o treinador do time espanhol, Carlo Ancelotti, falou sobre a evolução do jovem no futebol brasileiro. Em entrevista coletiva, o comandante italiano falou que está “encantado” com o talento do garoto de 17 anos. “Nós estamos observando e estamos encantados com ele. Estamos observando que sua evolução é muito, muito rápida. Estou encantado que ele possa estar conosco na próxima temporada”, disse Ancelotti, que não mostrou surpresa com o fato de Endrick ter sido chamado para defender a seleção brasileira na última Data Fifa. “Parece-me a recompensa para um jogador jovem que está indo muito bem”, acrescentou. Negociado por 35 milhões de euros fixos e 25 milhões de euros em bônus, a joia se apresentará no Real quando completar 18 anos, em julho de 2024. Nesta temporada, ele soma 51 partidas com a camisa palmeirenses e 13 gols.

Leia também

CBF nega realização da Supercopa do Brasil 2024 no exterior



Rony sofre fratura no antebraço, vai passar por cirurgia e desfalca o Palmeiras nos dois últimos jogos do Brasileiro