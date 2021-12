Avalie o post

A proposta é identificar quais aspectos e informações são considerados relevantes no momento da compra do bilhete

Brasília – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) encerra neste domingo (5) uma pesquisa sobre fatores e critérios utilizados por passageiros ao escolher uma passagem aérea. A proposta é identificar quais aspectos e informações são considerados relevantes no momento da compra do bilhete.

De acordo com a Anac, a pesquisa Fatores de Escolha na Compra de Passagem Aérea é rápida, simples e pode ser respondida em três minutos. O questionário é dividido em dois blocos e aborda itens como preço, horário do voo, opção de escala, histórico de atrasos e cancelamentos e pontuação em programas de milhagem.

Levantamento da Anac busca conhecer os critérios utilizados na compra de bilhetes (Foto: Renato Araújo / Agência Brasil)

As informações coletadas serão usadas como subsídio para possíveis alterações em normativos. “Por isso, a ampla participação da sociedade é crucial para a qualidade dos resultados”, destacou a Anac. A pesquisa está disponível no site e nas redes sociais da agência.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

