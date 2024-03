Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro nesta terça-feira (12). A apresentadora postou fotos e contou a notícia em publicação no Instagram.

"É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", postou a apresentadora, na legenda de um post cheio de fotos românticas dos dois.

Os rumores de que os dois estavam juntos começaram no fim do ano passado, quando eles foram vistos em um resort em Atibaia, São Paulo. Na época, a assessoria de Ana negou o romance e garantiu que era "só amizade".

Os dois se conhecem há mais de 20 anos e os rumores do relacionamento aumentaram depois do divórcio de Ana com o ex-marido, Alexandre Côrrea. Na época, a apresentadora negou o envolvimento com o chef de cozinha e chegou a chamá-lo de "gatinho".