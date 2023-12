Rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o América-MG anunciou a saída de seis jogadores nesta segunda-feira, 4. Renato Kayser, Pedrinho, Marcinho, Mikael, Paulinho Boia e Wellington Paulista não terão seus vínculos renovados ao término da temporada e deixam o Coelho. “O América Futebol Clube informa que os atletas Renato Kayser, Pedrinho, Marcinho, Mikael, Paulinho Boia e Wellington Paulista têm contratos encerrando ao fim desta temporada e não terão os vínculos renovados. O Clube agradece a todos pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas trajetórias. O América é grato àqueles que engrandecem o seu pavilhão”, diz o comunicado divulgado pela equipe mineira. O Coelho só cumpre tabela na última rodada do Brasileirão, quando enfrenta o também rebaixado Goiás, em Goiânia, na quarta-feira, às 19h. Neste domingo, o time voltou a vencer após 14 jogos. No Independência, o América venceu o Bahia por 3 a 2 e chegou aos 24 pontos.

O América Futebol Clube informa que os atletas Renato Kayser, Pedrinho, Marcinho, Mikael, Paulinho Boia e Wellington Paulista têm contratos encerrando ao fim desta temporada e não terão os vínculos renovados. O Clube agradece a todos pelos serviços prestados e deseja sucesso na… pic.twitter.com/bmM5BTemTM — América FC (@AmericaFC1912) December 4, 2023