Mais 13 anônimos foram anunciados, neste domingo (7), como participantes do 'Puxadinho' no 'BBB 24' e disputam, ao todo, 8 novas vagas no reality show. Entre eles está a amazonense Isabelle Nogueira.

Após a divulgação da primeira lista com 18 participantes, na sexta-feira (5), agora o público tem a oportunidade de escolher mais duas pessoas para ingressarem no jogo, como anunciado por Tadeu Schmidt no Fantástico.

Com o novo sistema de votação, o público pode optar entre “Voto Único” e “Voto da Torcida”. Caso Isabelle Nogueira seja escolhida, será a terceira pessoa da região norte a entrar no confinamento, juntando-se aos paraenses Marcus Vinícius e Alane Dias.

Formada em Letras, a manauara Isabelle, de 31 anos, já deu aulas, mas atualmente trabalha como dançarina e influenciadora digital na região. Participante de uma das festas culturais mais marcantes do país, ela é a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, o vermelho, no Festival de Parintins, desde 2018. Isabelle, candidata ao BBB 24, venceu diversos concursos regionais, como Miss Manaus em 2013, Miss Amazonas Globo em 2016 e Rainha do Peladão em 2018.

Para votar, é necessário possuir uma conta Globo. Basta realizar o login no site do Gshow. O cadastro é simples, gratuito, e também pode ser feito utilizando sua conta do Facebook ou do Google. O BBB24 inicia nesta segunda-feira, 08, logo após a novela Terra & Paixão.