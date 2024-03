A amazonense Letícia Frota, de 20 anos, foi o destaque brasileira no Miss Mundo 2024 realizado neste sábado (9), na Índia. Ela ficou entre as dez mais bonitas candidatas (8º lugar) e também conquistou o título de “Beleza com Propósito”, por ter apresentado o melhor projeto social desenvolvido durante o reinado nacional, quando reuniu amigos para levar água potável e alimentos às vítimas da estiagem no Amazonas.

O 71º Miss Mundo foi realizado em Mumbai, na Índia, e marcou um novo recorde com a participação de 122 misses na disputa, superando o recorde anterior do Miss Universo, que contou com 94 candidatas em 2018. A grande campeã da noite foi a representante da República Tcheca, Krystyna Pyszková, de 23 anos.

Além de ter vencido a etapa “Beleza com Propósito”, Letícia também conquistou o título de “Miss World Américas” e por ser uma das finalistas vai cumprir agenda junto à Organização do Miss World.

Estudante de psicologia, Letícia Frota já destacava-se pelo seu engajamento em ações sociais antes mesmo de participar do Miss Mundo. Após vencer o Miss Brasil Mundo em 2022, Letícia tornou-se embaixadora da luta contra a hanseníase no Brasil, uma causa social importante abraçada pelo concurso em parceria com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.

“Espero ter levado orgulho ao meu país e ao meu Amazonas. Nos próximos dias eu e as demais finalistas viajaremos para as Ilhas Maurício na África”, disse após o concurso.

O post Amazonense fica em oitavo representando o Brasil no concurso Miss Mundo 2024 apareceu primeiro em Portal Você Online.