Nova Olinda do Norte, no Amazonas, comemora com entusiasmo o marco histórico alcançado por Fábio Henrique Vieira Fernandes, de 24 anos, que se tornou o primeiro atleta da cidade a se classificar para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF. A competição será realizada em Long Beach, Califórnia, de 29 de maio a 2 de junho.

Fábio, faixa preta e membro da equipe Checkmat, iniciou sua trajetória no jiu-jitsu há 11 anos em sua cidade natal, através de um projeto social. Com intuito de aprimorar ainda mais as suas técnicas, o atleta mudou-se para Curitiba para treinar na equipe Checkmat Equipe 1 liderada pelo professor Sebastian Lalli, agora Fábio Vieira . Atualmente está passando uma temporada nos Estados Unidos e já participou de várias competições internacionais. Entre as suas principais conquistas estão: campeão em Geneva Open IBJJF, vice-campeão em Dublin Open IBJJF e Houston Open IBJJF, terceiro lugar em Atlanta Open IBJJF, e vice-campeão em Baton Rouge Open IBJJF, na faixa preta.

“A expectativa é muito grande para esse campeonato, estarei realizando um sonho de infância. Estou treinando forte há muitos anos para ter uma boa performance e representar muito bem a minha cidade e equipe”, destaca Fábio. Atualmente, ele está finalizando seu treinamento intensivo para a competição na Checkmat em Daphne, Alabama.

“Fico feliz em saber que a minha jornada como atleta inspira outros jovens em Nova Olinda do Norte. Isso mostra que com dedicação e perseverança, é possível alcançar os seus objetivos”, finaliza o atleta.

Conheça a trajetória do atleta

Ao longo de sua carreira, Fábio acumulou diversos títulos significativos, incluindo campeão Sul-Americano NOGI CBJJ, campeão Brazilian National AJP, medalhista no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu em Portugal, e campeão do Abu Dhabi Grand Slam em Londres.