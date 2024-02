A Polícia Federal prendeu em flagrante, na segunda-feira (5), um amazonense com 14 quilos de maconha tipo skunk no aeroporto de Porto Velho, em Rondônia.

De acordo com a PF, o suspeito estava tentando despachar a bagagem com droga, além de tentar embarcar com passagens com nome falso.

Natural de Manaus, o homem levaria os entorpecentes para cidade Guarulhos, São Paulo, conforme a polícia.

O amazonense foi encaminhado para a sede da PF em Rondônia e depois levado à Cadeia Pública de Porto Velho. Ele vai responder por tráfico de drogas e ficará à disposição da justiça.