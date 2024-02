O Sine Amazonas informa que está com 137 vagas de emprego para esta segunda-feira (5). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, Avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Gerenciar documentação SST; Participar de perícias e fiscalizações; realizar auditoria, acompanhar e avaliar; elaborar, implementar política de saúde e segurança do Trabalho.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: SOLDADOR TIG/INOX

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Preparar peças metálicas para soldagem na manutenção preventiva, corretiva ou preventiva de máquinas, superfícies, tubulações. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças soldadas; fazer acabamento final do material soldado.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais. Analisar necessidades de troca e regulagem de componentes e aplicar testes de funcionamento; interpretar desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado.

Cursos obrigatórios NR 35 E NR 33 atualizados.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

13 VAGAS: TÉCNICO DE MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Detectar falhas em máquinas e sistemas; identificar causas de falhas; Substituir peças e componentes; fazer ajustes de emergências e entre outros.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ARTÍFICE ESPECIALIZADO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Habilidades com atividades em obras civis, instalações elétricas, serralheria, refrigeração, mecânica de máquinas, movimentação de móveis e equipamentos e especialidade em pintura.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar; realizar manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes;

Curso obrigatório NR 35 atualizado.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar em serviços de obras civis, logísticas, relacionadas à sua área de trabalho e pode utilizar equipamentos e sistemas mecanizados.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

08 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA CNC

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar usinagem em tornos CNC de peças em materiais ferrosos e não-ferrosos e fazer as alterações necessárias em programas para corrigir deficiências e falhas. Interpreta ordem de fabricação e desenho técnico do produto e utiliza instrumentos de medição,

Curso desejável de NR 12, desenho técnico, matemática básica, metrologia.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONFEITEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em Indústria e residir próximo ao Bairro Alvorada e Adjacências.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RH

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter conhecimento na área de RH, Departamento Pessoal e ter curso de Excel.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Superior Completo

Com experiência em CTPS.

Ter experiência em gerenciamento de restaurantes, lanchonetes, bares entre outros na área gastronômica.

OBS: Ter documentação completa, e currículo atualizado.

10 VAGAS: INSTALADOR DE TELECOMUNICAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO DE PÁTIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

12 VAGAS: SOLDADOR MIG/MAG

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Cursos de Solda MIG/MAG.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MONTADOR DE VIDROS E ESPELHOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou avulsa.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência em alumínio da linha INOVA e entre outros em geral.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo

01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter cursos desejáveis na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: CONSULTOR (A) DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em vendas externas em qualquer segmento.

Atuar na rua para prospectar clientes que desejam adquirir serviço da operadora de telefone.

Ter curso de Pacote Office, informática e Atendimento ao Cliente.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

50 VAGAS: CONSULTOR(A) DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em vendas de consórcio em geral.

Desejável curso de informática básica e técnicas de vendas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório inglês Fluente e desejável curso de atendimento ao cliente.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência geral em cozinha, preparos de alimentos em grande quantidade e ter disponibilidade de horário.

Curso desejável de manipulação de alimentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo, Técnico em Administração, Contabilidade ou Superior Cursando em Administração (a partir do 2 semestre).

Com experiência na função.

Desejável curso de Excel, Pacote Office e Power BI.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

11 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter cursos na área administrativa, pacote office e desejável conhecimento na área de compras.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

O post Amazonas tem 137 oportunidades de trabalho nesta segunda-feira apareceu primeiro em Portal Você Online.