O Amazonas atingiu a meta de eficácia em 18 dos 22 indicadores criminais do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, durante os primeiros dois meses deste ano. Os quatro indicadores que não registraram redução nesse período correspondem a crimes normalmente praticados dentro do ambiente familiar, violência doméstica, maus tratos, estupro de vulnerável e exploração sexual. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O resultado do trabalho integrado entre Polícia Civil, Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DTPC) reflete nas reduções alcançadas em Manaus, entre janeiro e fevereiro. Os casos de homicídios, por exemplo, caíram aproximadamente 22%; os roubos de veículos reduziram 32%; roubos a coletivos, 21%; roubos a estabelecimentos comerciais, 26%; roubos a residências, 24%; e furtos de veículos, 8%.

Para o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, o atingimento das metas é resultado de uma integração entre as Forças de Segurança, que passaram a atuar de forma mais precisa, com o auxílio de ferramentas tecnológicas adquiridas a partir de investimentos do Governo do Estado.

“Trabalhamos de forma irmanada para atingir essas metas e, como fruto dessa integração, estamos mostrando a toda a sociedade esses excelentes resultados, e não vamos parar. Vamos seguir buscando ainda melhores resultados para devolver a sensação de segurança a toda a população”, destacou o secretário.

Os índices em que não houve redução estão relacionados a crimes que ocorrem onde não há a atuação direta das Forças de Segurança, como em casos de violência registrada no ambiente familiar, ocorridos em sua maioria no ambiente familiar.