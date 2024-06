O Amazonas perdeu para o Operário na noite desta segunda-feira (3), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em duelo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado, Rodrigo Rodrigues marcou o gol da vitória. No fim, Diego Torres teve grande chance em penalidade, mas acertou a trave. Com o triunfo, o time paranaense encerra sequência de seis jogos sem vitórias e respira na classificação.

Pressionado pelos resultados recentes e no embalo da torcida, o Operário assumiu as rédeas do jogo. O time da casa teve maior posse de bola e criou chances com Daniel e Rodrigo Rodrigues. O Amazonas, aos poucos, foi se encontrando no jogo, especialmente com Matheus Serafim, aberto pelo lado esquerdo. Aos 34 minutos, Rodrigo Rodrigues recebeu pela direita e chutou cruzado. A bola desviou e morreu no fundo das redes.

Em desvantagem no placar, o Amazonas mudou a postura para o segundo tempo e passou a ocupar o campo ofensivo. Aos 18 minutos, após disputa no ataque, Ênio chutou rasteiro e Rafael Santos defendeu. Aos 24, o meio-campista apareceu novamente na área e mandou por cima. No final, o VAR ajudou o juiz a marcar um pênalti após toque cotovelada de Índio em Fabricio. Diego Torres foi para a cobrança e acertou a trave.

Com o triunfo, o time paranaense encerra sequência de seis jogos sem vitórias e respira na classificação. O Fantasma chegou aos 12 pontos, na sétima posição. O Amazonas permanece em 15º, com oito somados. Os dois times voltam a campo no próximo sábado (8), às 17h (horário de Brasília). O Operário visita o Guarani, enquanto o Amazonas recebe o Brusque.

