O Amazonas FC lançou nesta semana no Amazonas Shopping, Zona Centro-Sul de Manaus, seu programa de sócio-torcedor, o Sócio Amazonas. Com mais de 1,5 mil pré-cadastros já registrados na plataforma do clube o clube planeja uma grande ação, com a presença de alguns jogadores do atual elenco a partir das 20h.

O plano de sócio-torcedor é dividido em quatro modalidades. Bronze (R$299,00 à vista. R$29,90 por mês), Prata (R$599,00 à vista. R$59,90 por mês), Ouro (R$1.199,00 à vista. R$119,90 por mês), Diamante (R$10.000 à vista. R$119,90 por mês). Todos possuem vantagens para o torcedor da Onça-pintada, como ingressos e descontos em produtos do clube e parceiros.

Confira abaixo as modalidades de adesão e as suas respectivas vantagens:

Bronze (R$299,00 à vista. R$29,90 por mês): Acesso garantido sem ônus a todos os jogos do amazonas como mandante, mediante check-in digital, direito a compra de um ingresso com 50% de desconto do valor da inteira para acompanhante, desconto na rede parceiros oficiais do clube, sorteio de experiências exclusivas, desconto de 5% nas camisas oficiais do clube, acesso aos setores Norte Superior e Inferior, Sul Superior e Inferior e Leste Superior. Prata (R$599,00 à vista. R$59,90 por mês): Acesso garantido sem ônus a todos os jogos do amazonas como mandante, mediante check-in digital, direito a compra de um ingresso com 75% de desconto do valor da inteira para acompanhante, desconto na rede parceiros oficiais do clube, sorteio de experiências exclusivas, desconto de 5% nas camisas oficiais do clube, acesso aos setores Bossa Nova Premium e Oeste Superior. Ouro (R$1.199,00 à vista. R$119,90 por mês): Acesso garantido sem ônus a todos os jogos do amazonas como mandante, mediante check-in digital, direito a compra de dois ingressos com 75% de desconto do valor da inteira para acompanhante, desconto na rede parceiros oficiais do clube, sorteio de experiências exclusivas, desconto de 10% nas camisas oficiais do clube, acesso ao Setor Premium. Diamante (R$10.000 à vista. R$1.000,00 por mês): Acesso garantido sem ônus a todos os jogos do amazonas como mandante, para o titular mais dois acompanhantes mediante check-in digital, direito a compra de dois ingressos com 75% de desconto do valor da inteira para acompanhante, desconto na rede parceiros oficiais do clube, sorteio de experiências exclusivas, desconto de 30% nas camisas oficiais do clube, Área Vip Premium exclusiva.

https://0848a6389f91b459f1e8d8323aedd4d5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlhttps://www.instagram.com/p/C2gRe58AgJ_/embed/captioned/?cr=1&v=12

Atual campeão amazonense e representante do Estado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas volta a campo no próximo sábado (27), pelo Barezão, no Francisco Garcia, às 20h, contra o Parintins, pela terceira rodada da competição.

O post Amazonas lança plano de sócio-torcedor; veja os valores apareceu primeiro em Portal Você Online.