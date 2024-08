O Amazonas terminou o mês de junho com um saldo de 5 mil novos empregos com carteira assinada, resultado 23,8 mil admissões e 18,8 mil desligamentos. Com isso, nos seis primeiros meses do ano, já são 19,5 mil novas vagas criadas no estado.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) foram divulgados nesta terça-feira, 30 de julho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no Amazonas em junho, com destaque para o setor da Indústria (1.819 vagas), seguido por Serviços (1.372), Comércio (962), Construção (771) e Agropecuária (116).

A capital, Manaus, foi o município com maior saldo positivo de empregos criados: 4.650, o que elevou o estoque na cidade a um total de 485,1 mil pessoas formalizadas. Na sequência dos maiores saldos de junho aparecem Iranduba (114), Itacoatiara (93), Rio Preto da Eva (34), Humaitá (29) e Itapiranga (25).

Nacional

O Brasil teve em junho um saldo de 201,7 mil postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 2 milhões de admissões e 1,8 milhão de desligamentos. No acumulado do ano, já são 1,3 milhão de postos formais e, nos últimos 12 meses, o total chega a 1,7 milhão. Desde janeiro de 2023, o mercado de trabalho nacional ganhou 2,7 milhões de novos empregados com carteira assinada. O estoque, ou seja, o número total de vagas formais no país, alcançou 46,8 milhões em junho.

O saldo de junho superou 2023, quando foram gerados 157.198, e foi positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas e em 26 estados. O único saldo negativo foi no Rio Grande do Sul, em razão dos impactos das enchentes que atingiram o estado.

O destaque do mês foi para o setor de Serviços, que gerou 87.708 vagas, seguido do Comércio (33.412), Indústria (32.023), Agropecuária (27.129) e Construção Civil (21.449). Entre os estados, o maior saldo foi registrado em São Paulo (47.957), com destaque para o setor de Serviços (25.098). Na sequência vêm Minas (28.354) e Rio de Janeiro (17.229).