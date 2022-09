O Estado mais violento da Amazônia é justamente o maior deles e do território nacional, o Amazonas. Com surpreendentes 15 homicídios por 100 mil habitantes, ele é o 5º mais violento do país. É óbvio o efeito do avanço das agressivas frentes pioneiras sobre áreas até então isoladas, a partir do sul do Estado, tratadas com excesso de tolerância (ou muita omissão e alguma indução) pelas autoridades.

Rondônia, o Estado amazônico proporcionalmente mais desmatado e desfigurado da Amazônia Clássica, é o 2º mais violento da região. O Pará é o 3º mais violento da Amazônia e o 19º Estado mais violento dentre as 27 unidades federativas brasileiras. São 12,1 homicídios por 100 mil habitantes, segundo a mais recente edição do Monitor da Violência, publicado pelo site G1, referente ao primeiro semestre deste ano. O Pará é o Estado mais populoso da Amazônia e o 9º do Brasil. Seguem-se o Amapá (11,9), Roraima (11) e Acre (10,4).

Os Estados vizinhos, que foram incorporados na forma territorial de Amazônia Legal têm índices de violência, na média, inferiores. Mato Grosso com (11.7), Tocantins (11,4) e Maranhão (10,2%), também o menos violento dos Estados amazônicos. Mas todos eles acima da média nacional, de 9,4 homicídios por 100 mil habitantes.

A Amazônia só não é mais violenta do que o Nordeste, onde estão os dois Estados mais violentos do Brasil: Pernambuco, com 18,5, e a Bahia, com 17.

Os Estados menos violentos: São Paulo (3,1) e Santa Catarina (3,9), mais o Distrito Federal (4,2). Todos os Estados do Sul e Sudeste registram índices abaixo da média nacional, à exceção do Espírito, cujos 17 homicídios por 100 mil habitantes atestam a tradição de violência organizada da história capixaba, drenada em parte para a Amazônia, por uma das maiores correntes migratórias para aquela que é – e está deixando de ser – o celeiro do mundo para se tornar de vez o paraíso destruído sob muita violência.

A imagem que abre este artigo é de autoria de Alberto César Araújo e faz parte da série Réquiem de uma cidade esquecida, sobre a violência em Manaus.

