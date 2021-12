Avalie o post

Ao todo foram 12 combates, sendo duas disputas de cinturão, com lutas nas modalidades MMA, muay thai e jiu-jítsu

Manaus – A 13ª edição do Amazon Talent MMA teve cinco nocautes, duas finalizações, três decisões e duas desistências. O evento esportivo aconteceu na noite de quinta-feira (9), na quadra da Escola de Samba Vitória Régia, localizada no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. Chancelado pela Comissão Atlética de Lutas (CAL), o evento foi organizado pelo empresário Sammy Dias e contou com 12 super combates nas modalidades MMA, muay thai e jiu-jítsu.

A primeira luta da noite começou agitando o público presente. Após um primeiro round mais cauteloso, o atleta Juan Monteiro mostrou que não estava para brincadeira e encaixou uma sequência de golpes no adversário Wesley Lima, vencendo por nocaute técnico, aos 4’04” do 2° round. Em seguida, muita movimentação e tentativas de finalização dos atletas Edvaldo Júnior “Barata” e Railson Ferreira. Após três rounds intensos, por decisão dividida, Railson Vieira foi o vencedor.

Diretamente de Santarém, no Pará, o atleta Israel Figueira não contou conversa e mostrou a que veio. Aos 2’55” do primeiro round, ele encaixou uma bela chave de braço (armlock) no adversário Jhonata Soares, vencendo por finalização. No desafio de jiu-jítsu, os atletas André Luiz e Júnior Santos lutaram durante seis minutos, finalizando o duelo empatados por 2 a 2 em pontos e uma falta para cada. Ao final, a decisão foi do árbitro central, com vitória para o lutador André Luiz.

Já no card principal, Ronaldo Tikuna e Cláudio Júnior “Pé de Remo” protagonizaram um duelo de gigantes. Com muita trocação e técnica de ambos os lados, os lutadores mostraram todo o seu talento. Ao fim do combate, vitória para Cláudio Júnior “Pé de Remo”, por decisão unânime. Já na luta entre Alexandre Castro e Allan Ferreira, muita qualidade técnica e golpes encaixados. Aos 4’05” do terceiro round, Ferreira desiste e Alexandre Castro garante a vitória.

Muay Thai – Nas disputas válidas pela modalidade muay thai, os vencedores mostraram rapidez nos resultados. Na primeira luta, vitória por nocaute para o atleta Jhonata Izel, que derrubou o oponente, Mateus Silva, aos 1’22” do primeiro round. Em seguida foi a vez do atleta Jordan Rocha, que não brincou em serviço e, no primeiro minuto do primeiro round, nocauteou o adversário Erik Nilo.

Destaque – Ainda no card preliminar, um show de técnica entre os atletas Wagner Moreira “Estrela” e Levy “Notorious” Rodniery, que mostraram muita garra e determinação durante o duelo. Aos 1’54” do terceiro round, a vitória veio para “Estrela”, por desistência do adversário. Representante da equipe Renovação Coari Team (RCT), de Coari (município distante 363 quilômetros de Manaus), o vencedor agradeceu o apoio e a oportunidade de lutar o evento.

“Hoje pude lutar num dos maiores eventos do Estado e isso é gratificante. Meu adversário era muito bom, mas graças a Deus fui abençoado com uma grande vitória. Agradeço à minha equipe e ao meu corner, Rogério Sobrinho, por me orientar, ao seu Isaías Cunha por sempre nos apoiar e viver esse sonho conosco e à minha família, por todo o carinho. Essa vitória é de todos nós”, afirmou.

Destaque também para uma das lutas mais aguardadas da noite entre os atletas Thiago de Melo e Thiago Brutus, que fizeram o público vibrar. Depois de um primeiro round acirrado, Thiago de Melo aproveitou a oportunidade e finalizou o adversário com uma guilhotina, aos 1’12” do segundo round.

Após conquistar a quinta vitória de seu cartel, Thiago de Melo anunciou o fim da carreira. “MMA é um esporte maravilhoso e vou sempre lembrar dos momentos bons no octógono, mas chegou a hora de dar prioridade a outros projetos. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. Minha família estava em peso para me assistir lutar, meus amigos também, foi lindo ver tudo isso e meu sentimento é de gratidão”, afirmou.

Disputas de cinturão – No co-main event da noite, o sargento da Polícia Militar Anderson Santos, o “Choque”, mostrou todo o seu talento e atropelou o adversário paraense, Cássio “Makaco”. Logo aos 1’05” do primeiro round, Choque aproveitou a oportunidade e encaixou uma bela sequência de golpes sobre oponente, garantindo a vitória por nocaute técnico. Com o resultado, o atleta conquistou o segundo cinturão da carreira, dessa vez na categoria Peso-Pena (até 66kg).

“Eu já estava confiante e entrei no octógono pronto para dar o melhor de mim. Treinei e me dediquei muito com minha equipe para vencer essa luta e o resultado foi consequência de toda a preparação. Amo desafios e conquistar esse cinturão foi mais um deles”, destacou Choque.

Para fechar com chave de ouro, além do cinturão na categoria Peso-Leve (até 70kg), o atleta Bruno Quintanilha garantiu o único nocaute das disputas de MMA, sobre o adversário Wilson Cirilo, no duelo mais rápido da noite, sagrando-se campeão em menos de um minuto de luta. Para ele, os resultados são consequência de muito trabalho.

“Eu vim de uma preparação intensa com minha equipe, a Champions Factory, e mesmo com todo o sacrifício, nunca parei de focar no melhor resultado. Quando se trabalha duro, os frutos são esses e eu só tenho a agradecer por mais essa oportunidade de mostrar o meu potencial”, ressaltou Quintanilha.

Agradecimento – Para o organizador do Amazon Talent MMA, o empresário Sammy Dias, o momento é de agradecimento a todos aqueles que se empenharam para a realização de mais uma edição do maior caça talentos do Brasil.

“Quero aqui agradecer a todos pelo trabalho árduo. Aos atletas, que fizeram lutas foram eletrizantes; a todo o staff, que sempre dá o melhor de si; ao público, que confia e prestigia o evento; à imprensa, que divulga nosso trabalho; aos professores, árbitros e todos os patrocinadores, por acreditarem em nosso potencial. Isso foi um pouco do que a gente faz com amor e dedicação. Em 2022 teremos novidades e esse ano, o resultado foi um fechamento com chave de ouro”, destacou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

