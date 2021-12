Avalie o post

O evento de lutas que reúne os maiores campeões de MMA do Brasil e do mundo, acontece no dia 16 de dezembro

Manaus – A cidade de Manaus vai tremer no dia 16 de dezembro na 3ª edição do Amazon Abu Dhabi Jiu-Jítsu. O evento de lutas que reúne os maiores campeões de MMA do Brasil e do mundo, será realizado no Jevian Festas e Eventos, na Rua Rio Javari, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

Com 12 combates no card, sendo cinco lutas casadas e o GP, o evento contará com verdadeiras lendas vivas das artes marciais, como Ronnys Torres e Abraham Litaiff, que fazem uma das lutas de submission mais esperadas da noite. O cenário feminino das lutas também será representando no Amazon Abu Dhabi com o embate entre Claudiane Costa e Waleska Castro.

“As expectativas são as melhores, estamos na terceira edição e vamos lapidando o evento. Dessa vez a gente colocou um novo formato de premiação, colocamos um GP com a premiação alta de R$ 5 mil pro campeão. Isso atraiu milhares de focos de lutadores tanto de fora quanto daqui. Estamos trazendo atletas do Egito, Brasília, São Paulo, Minas Gerais, então está vindo uma galera boa vir lutar aqui”, explicou o idealizador do evento, professor Robert Pato.

Esta edição do Amazon Abu Dhabi tem outras inovações além da forma de disputa. O evento, que acontecerá numa quinta-feira, terá transmissão ao vivo e o fã das lutas que quiser assistir os combates no conforto de sua casa poderá fazê-lo adquirindo o pay-per-view pelo ‘Acesso Show’. As lutas contarão com a narração do experiente Gilmar Couto e comentários mais que precisos do Mestre Márcio Pontes.

Interessados em assistir a 3ª edição do Amazon Abu Dhabi Jiu-Jitsu ‘in loco’ podem comprar os ingressos nas Lojas Megatuji, no Plaza Shopping ou no Conjunto Deborah, ou ainda no delivery pelo telefone 92 98265-5503.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte