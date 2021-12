5/5 - (1 vote)

Manaus – Na noite desta quinta-feira (16), os amantes de luta acompanharam a do 3ª edição do Amazon Abu Dhabi Jiu-Jítsu. O evento aconteceu na Jevian Festas e Eventos, na Rua Rio Javari, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. O evento contou com onze lutas, no card, sendo cinco lutas casadas e o GP. O ganhador garantiu o prêmio de R$ 5.000, além do cinturão.

Para o idealizador do evento, a programação reuniu atletas do Brasil e do mundo, os maiores campeões de MMA. O público, atento, pode acompanhar cada movimento dos atletas.

“São grande atletas, com uma premiação excelente de cinco mil reais para o campeão e um lindo cinturão de premiação . Foram as melhores lutas”, destacou o professor Robert.

O evento, contou com a participação de representantes das artes marciais como Ronnys Torres e Abraham Litaiff, que fizeram uma das lutas de submission. O Amazon Abu Dhabi também abriu espaço para o cenário feminino, com o embate entre Claudiane Costa e Waleska Castro.

A influenciadora Bárbara Lanconi participou do evento para torcer pelo companheiro, o lutador Bruno Costa. Toda família ficou na expectativa de uma luta de tirar o fôlego.

“Fiquei muito nervosa, expectativa a mil. Ele treinou muito, preparo foi muito bom, a família veio e fez uma surpresa pra ele, tá todo mundo muito feliz”, comentou Bárbara.

As lutas foram narradas pelo o experiente Gilmar Couto e comentadas pelo mestre Márcio Pontes.