Para fortalecer e intensificar as ações de fiscalização em defesa do consumidor em Manaus e Região Metropolitana, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) investe na aquisição de novos veículos.

Os recursos aplicados nas unidades móveis – caminhão munck e van – são oriundos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Os novos veículos atuarão como ferramentas de apoio às atividades desenvolvidas pelo Governo do Estado e Inmetro, por meio do Ipem-AM.

A Unidade Móvel de Fiscalização (van) é equipada para realizar ensaios laboratoriais de produtos pré-medidos (itens embalados na ausência do consumidor), com apoio técnico, e atendimentos ao consumidor. Já o caminhão munck terá uma atuação fundamental na aferição de balanças rodoviárias e de grande porte, auxiliando a metrologia em Manaus e Região Metropolitana.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, a apresentação dos novos veículos de fiscalização abre a programação da Semana do Consumidor, uma vez que o Dia Mundial do Consumidor é comemorado na próxima sexta-feira, 15 de março.

“A apresentação destas novas ferramentas, que atuarão diretamente na defesa do consumidor, além de significativa por conta da semana comemorativa, é uma forma de mostrar ao consumidor amazonense que o nossa missão é árdua e contínua e que temos de estar equipados para garantir a boa prestação de serviços e produtos de qualidade no mercado”, ressaltou Marinho.

O diretor-presidente agradeceu ao presidente do Inmetro, Márcio André Brito, pela liberação de recursos federais para a aquisição dos novos veículos e destacou a importância do trabalho em conjunto dos Governos Federal e do Estado, levando cidadania à população na medida certa.

“As unidades móveis somam-se às nossas unidades fluviais, que já atuam nas ações executadas nos municípios do interior. Com isso, ganhamos reforços nas fiscalizações em defesa do consumidor amazonense”, concluiu Renato Marinho.

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de possíveis irregularidades ou desejarem tirar dúvidas podem entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM no número 0800 092 2020 e no WhatsApp 99261-7143, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo site: https://ipem.am.gov.br/ouvidoria/, e pelas redes sociais do órgão: Instagram – @ipem.amoficial; Facebook – Ipem Amazonas e Twitter – @ipemamoficial.

O post AM tem novos veículos de fiscalização em defesa do consumidor apareceu primeiro em Portal Você Online.