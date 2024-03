O Amazonas apresentou uma queda de 6% no número de mortes violentas em 2023, em comparação com o ano anterior. Apesar da redução, o estado está na 3ª pior colocação entre os estados da região Norte. Os dados são do levantamento periódico feito pelo Monitor da Violência e divulgados nesta terça-feira (12).

De acordo com o Monitor, 1.346 mortes violentas foram registradas no estado entre janeiro e dezembro do ano passado, enquanto em 2022 foram 1.432. Mesmo com a queda, o Amazonas está na 3ª pior posição no Norte, perdendo apenas para o Amapá, que registrou alta de quase 50% no número de crimes violentos, e para o Acre, que teve redução de apenas 5%.

O levantamento, criado em 2017 pelo G1, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), leva em conta homicídios dolosos (incluindo feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

Levando em consideração esses crimes no Amazonas, o número de homicídios apresentou uma redução de 4,8%, caindo de 1.340, em 2022, para 1.276, em 2023. O número de latrocínios foi de 56 casos, em 2022, para 36, em 2023. Por fim, o crime de lesão corporal contabilizou 36 casos em 2023, enquanto em 2022 foram 34. Uma variação de apenas 5,6%.

No Brasil, o Amazonas ficou em 11ª posição na participação dos estados em assassinatos no país, com 3,4% das mortes violentas. A Bahia ficou em primeiro lugar, com 12,3% do total. O último lugar ficou com Roraima, representando apenas 0,4% das mortes.

Brasil

O número de assassinatos no país caiu 4% em 2023 na comparação com 2022. De acordo com o Monitor, a queda é a terceira consecutiva e, novamente, a menor da série histórica .

Em um balanço geral, cinco unidades da federação tiveram alta nas mortes violentas em 2023, sendo elas Amapá, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro. As outras 21 apresentaram queda e apenas uma, Ceará, se manteve estável.

O índice de assassinatos por 100 mil habitantes do país – indicador usado internacionalmente para medir a violência – também caiu, passando de 20,3 em 2022, para 19,4 em 2023.

O número foi calculado com base na população brasileira de 2022, e pode mudar quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar as estimativas oficiais de população para 2023.