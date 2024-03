O Amazonas vive um surto de casos da febre do oropouche. São 1.674 casos com confirmação laboratorial, conforme o último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), na última semana. Já é mais do que o total registrado no ano passado, quando a pasta contabilizou 995 ocorrências.

Segundo a SES-AM, a testagem tem sido realizada em pacientes sintomáticos que tenham tido resultado negativo para dengue.

A febre oropouche é uma doença causada por um arbovírus. Não existe tratamento específico, mas o paciente deve permanecer em repouso e ter acompanhamento médico. Podem ser prescritos analgésicos e antitérmicos comuns para aliviar os sintomas, que são muito parecidos com os da dengue. Eles duram geralmente entre dois e sete dias e incluem febre, dor de cabeça, dor nas costas e nas articulações, podendo ainda ocorrer tontura, dor atrás dos olhos, erupções cutâneas, náuseas e vômitos. Em alguns casos, há também ocorrência de encefalite.

A transmissão, no entanto, não ocorre pela picada do Aedes aegypti e sim de outros mosquitos, sobretudo pelo Culicoides paraensis, conhecido como maruim. Eles se proliferam principalmente durante períodos de calor em ambientes úmidos, como em áreas próximas a mangues, lagos, brejos e rios. Não são restritos a áreas rurais, estando presente em espaços urbanos com disponibilidade de água e matéria orgânica, sobretudo próximo a hortas, jardins e árvores. Além disso, o Culex quinquefasciatus, uma das espécies popularmente chamada de pernilongo, também pode atuar como vetor.

Surtos também estão sendo registrados no Acre e em Rondônia. Na semana passada, o Ministério da Saúde e a Fiocruz realizaram, em Manaus, a 1ª Oficina para Discussão das Ações de Vigilância, Assistência e Pesquisa em Febre do Oropouche.

Manaus

O último Informe Epidemiológico das Arboviroses, elaborada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reunindo dados relativos à Semana Epidemiológica 8 (18 a 24 de fevereiro), apontam que Manaus contabilizou 26 novos casos de febre do Oropouche, totalizando 797 casos da doença, confirmados por critério laboratorial.

Permanece em um o número de mortes decorrentes da arbovirose no município, com confirmação por critério laboratorial. Não há casos suspeitos ou óbitos em investigação. A publicação não indica casos notificados da doença, por não se tratar de agravo de notificação obrigatório.

Rio de Janeiro

Um homem de 42 anos, morador da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, teve diagnóstico confirmado de febre oropouche. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), é a primeira ocorrência da doença registrada em território fluminense. No entanto, a pasta considera se tratar de um caso importado, já que o paciente tem histórico de viagem para o Amazonas.

O diagnóstico foi confirmado por meio de exame laboratorial. A análise foi realizada pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (29/3). Segundo a SES-RJ, o paciente não precisou ser internado e apresenta boa evolução do quadro clínico.