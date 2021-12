Avalie o post

Nessa segunda-feira (6), o Amazonas recebeu 93.750 doses da vacina Astrazeneca contra a Covid-19. A remessa chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e foi escoltada pela Polícia Federal até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas.

Mega vacinação

O Governo, em parceria com o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e prefeituras, vai realizar uma ação para intensificar a vacinação contra a Covid-19 em todos os 62 municípios do estado.

A estratégia prevê avançar em até 20% a cobertura vacinal dos municípios durante a campanha com ações estratégicas.

Fonte: Governo do Amazonas

Fotos: Divulgação





