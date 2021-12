Avalie o post

Até 28 de novembro, o Amazonas realizou 39.307 testagens de detecção do novo coronavírus nas principais portas de entrada do Estado (Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Rodoviária e Porto de Manaus). Do total de testagens, foram identificados 109 passageiros com a doença.



A estratégia faz parte da Vigilância Genômica para detecção e contenção de variantes do vírus e é realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Os exames de antígeno e RT-PCR estão disponíveis de forma gratuita para os passageiros que desembarcam no aeroporto, porto e rodoviária, mediante apresentação de cartão de desembarque em Manaus. Dos 109 casos confirmados, 51 foram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 16 no Porto de Manaus e 42 na Rodoviária.



As amostras dos pacientes, em que o vírus é detectado, são encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública e encaminhadas para o laboratório do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz-Amazônia), onde são submetidas à sequenciamento genético que identifica as linhagens do vírus.

Com o sequenciamento genético, o monitoramento é concentrado no rastreio, isolamento de casos e contenção de novas variantes, incluindo a ômicron, descoberta no continente africano.

