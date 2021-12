Avalie o post

39.307 testagens para Covid-19 foram realizadas até novembro deste ano. Os exames foram realizados na rodoviária, porto e aeroporto, todos de Manaus. Desse total foram detectados 109 passageiros com o novo coronavírus, os demais foram descartados. Dos casos confirmados para Covid-19, 51 foram registrados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 16 no Porto de Manaus e 42 na Rodoviária de Manaus. Os exames estão disponíveis gratuitamente para os passageiros que desembarcam em um dos três locais de acesso a cidade de Manaus. Como explica a diretora- presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

O primeiro ponto de testagens foi montado no Aeroporto Internacional de Eduardo Gomes, no dia 31 de maio de 2021. O segundo posto foi no Porto de Manaus, em junho. Já o terceiro ponto foi implantado na Rodoviária de Manaus, em julho. As amostras dos pacientes, em que o vírus é detectado, são encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas e encaminhadas para o laboratório da Fiocruz-Amazônia, onde são submetidas à sequenciamento genético que identifica as linhagens do vírus.

As medidas de prevenção à Covid-19, independente da variante do novo coronavírus, são as mesmas, uso de máscara de proteção respiratória, higienização das mãos, distanciamento social, evitar aglomerações e adesão à campanha de vacinação.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Herick Pereira/Secom

