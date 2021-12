Avalie o post

O Amazonas está entre os 13 estados que apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgados nessa quinta-feira (2), referentes à semana epidemiológica de 21 a 27 de novembro.



De acordo com o Boletim InfoGripe, além do Amazonas, apresentam sinal de crescimento de SRAG: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro.

Segundo o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, na população com 30 anos ou mais, o crescimento é relativamente pequeno, sendo mais expressivo e presente desde novembro em crianças, adolescentes e jovens adultos, na faixa de 20 a 29 anos.

A análise conclui que 13 das 27 capitais mostram sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Macapá, Manaus, Natal, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo.

O crescimento nos casos de SRAG entre os jovens adultos pode estar associado ao aumento de casos de síndrome gripal causados pelo vírus influenza A.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Divulgação

Fonte