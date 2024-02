As modificações ocorrem não somente por conta do feriado, que vai dos dias 12 a 14 de fevereiro, mas também devido à movimentação que algumas programações carnavalescas causarão na cidade.

Devido ao período da temporada de Carnaval, os espaços culturais já começam a apresentar alterações em seu horário de funcionamento e visitação.

As modificações ocorrem não somente por conta do feriado, que vai dos dias 12 a 14 de fevereiro, mas também devido à movimentação que algumas programações carnavalescas causarão na cidade de Manaus.

No dia 3 de fevereiro, o Teatro Amazonas permanecerá fechado, devido à Banda da Bica, que acontece no entorno do Largo São Sebastião. Ainda no dia 3, Casa das Artes, Galeria do Largo e Centro Cultural Palácio da Justiça também permanecem fechados pela mesma razão.

Já nos dias 12, 13 e 14, dias em que se intensifica a programação de carnaval e quarta-feira de cinzas, todos os espaços culturais, com exceção do Teatro Amazonas, estarão fechados para visitação. São eles Palacete Provincial, Museu do Seringal, Centros Culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça e Povos da Amazônia, Casa das Artes, Galeria do Largo e Biblioteca Pública do Amazonas.

O Teatro Amazonas é o único espaço que apresenta um horário de funcionamento especial para este feriado. No dia 13 de fevereiro, o local abrirá para visitação das 9h às 13h.

Já no dia 14, as portas estarão abertas apenas pela parte da tarde, de 12h às 17h. É importante frisar que o dia 12 de fevereiro é uma segunda-feira, dia predefinido para manutenção e, portanto, fechamento habitual do espaço.

Para mais informações sobre visitação e funcionamento dos espaços culturais do Amazonas, acesse o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (cultura.am.gov.br) ou as redes sociais (@culturadoam).

