O Amazonas apresenta as estratégias para avanço da cobertura vacinal contra a Covid-19 à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e ao Ministério da Saúde (MS). A ação, que acontece na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), iniciou nessa quarta-feira (1º) e segue nesta quinta-feira (02).



A estratégia faz parte do planejamento para ampliar a cobertura vacinal contra o novo coronavírus nos estados da região norte, dando suporte às ações de intensificação da Vigilância Epidemiológica no estado.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a ação é fundamental para que haja o crescimento dos índices de vacinação fundamentais, para enfrentarmos a pandemia e reduzir o agravamento dos casos confirmados de Covid-19.

Conforme a consultora técnica do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Ariana Josélia Gonçalves Pereira, que participou do evento por videoconferência, o evento também tem o objetivo de elaborar um plano de ação de apoio ao Estado para aprimorar a cobertura vacinal contra a Covid-19.

Fonte: FVS-RCP

Fotos: FVS-RCP

Fonte