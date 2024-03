Lançado oficialmente no Amazonas na última quarta-feira (27), o programa Pé-de-Meia, do Governo Federal, iniciou os pagamentos de sua primeira parcela, e os valores já estão nos orçamentos e planejamentos de mais de 105 mil estudantes do Amazonas. O programa é um incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no Ensino Médio público.

O Pé-de-Meia prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que podem ser sacados a qualquer momento, além de depósitos de R$ 1 mil ao fim de cada ano concluído, que o estudante só poderá retirar da poupança após se formar no Ensino Médio. E para aqueles que estão na 1ª série do Ensino Médio em 2024, os valores totais podem chegar a até R$9,2 mil por aluno.

Aluna da 2ª série da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Senador Petrônio Portella, Isabelle de Carvalho, 16, falou que sonha em fazer a faculdade de Direito, e que vai guardar o benefício para essa finalidade.

“É muito para ajudar os estudantes a continuarem no Ensino Médio. A educação transforma, incentiva, ajuda numa renda financeira para ajudar na faculdade futuramente. Esse é o lado bom, por isso acho muito importante”, comentou a jovem.

A quantia, de acordo com a estudante Ana Vitória de Araújo, 14, ajudará a financiar sonhos, oportunidades e qualidade de vida. A discente, que estuda na Escola Estadual (EE) Cacilda Braule Pinto, localizada na zona leste de Manaus, vai usar o dinheiro para seguir o seu desejo de infância: estudar Física.

“É muito bom abrir oportunidades para alunos que não têm boas condições financeiras. É um dinheiro que serve como auxílio em casa, para nossos materiais e para a faculdade. Eu sou apaixonada por Física, e vou comprar livros com o meu Pé-de-Meia. O primeiro será para estudar a teoria da relatividade, de Albert Einstein”, compartilhou Ana Vitória.

Destinado aos alunos que comprovarem frequência mínima de 80% na sala de aula, totalizando dez parcelas/ano, o Pé-de-Meia também pode ser o incentivo de presença em outros ambientes educacionais. Esse é o caso da aluna Gabrielle Falcão, 16, da Escola Estadual de EETI Senador Petrônio Portella. A discente, que está na 2ª série do Ensino Médio, planeja usar o Pé-de-meia para fortalecer os estudos em cursos pré-vestibulares.

“Eu recebi muito bem o programa porque nem todo mundo tem condições de pagar pelo reforço nos estudos. Já estou pensando nos vestibulares da UEA e da Ufam, em fazer preparação a mais com cursinhos. Já estou pensando na minha faculdade”, destacou a aluna.

Já Ana Giulia Couto, 16, da EE Maria Amélia, destacou a importância do programa para manter os alunos na escola e ressaltou que o benefício vai ajudar muito na própria renda.

“A gente está tendo um auxílio a mais, a gente não vai precisar deixar a escola para ajudar nossos pais em casa, é muito importante”, comentou.

Pagamentos do benefício

Este ano, o pagamento referente a matrícula será realizado conforme o mês de nascimento dos estudantes. Para os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio ou junho, o depósito será efetuado nos dias 26, 27 e 28 de março. Para quem faz aniversário em julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, o pagamento será feito nos dias 1°, 02 e 03 de abril, respectivamente.

Na 3ª série do Ensino Médio, os vestibulandos que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ganharão um extra de R$ 200, que poderá ser sacado após a conclusão do período letivo. E para quem é finalista em 2024, o desejo é de aproveitar a oportunidade, como destacou Eduarda de Brito, 17, que é aluna da EE Senador Manuel Severiano Nunes, zona centro-oeste da capital.

“Queria ter aproveitado isso desde a 1ª Série (do Ensino Médio), é um privilégio esse programa. Além de já nos fazer pensar em administrar dinheiro, ter uma renda, isso é muito importante. O meu dinheiro, vou guardar e investir no meu futuro, assim que sair da escola”, ressaltou Eduarda, que deseja cursar Design e trabalhar com tecnologia.

Todos os incentivos serão pagos em conta a ser aberta automaticamente pelo Governo Federal, no nome do estudante. Ao longo dos anos, os beneficiários estarão autorizados a usar apenas o valor mensal de R$ 200, com saque feito por meio de cartão bancário a ser enviado pelo programa.

Requisitos

O Pé-de-Meia é destinado para estudantes de 14 a 24 anos, que tenham inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e que estejam regularmente matriculados no Ensino Médio em escolas públicas. Inicialmente, o governo vai priorizar beneficiários do Bolsa Família.

