5/5 - (2 votes)

Alok retorna aos shows presenciais no Brasil neste sábado (6). Após se apresentar no festival Untold, Romênia, é a vez do público brasileiro vivenciar novamente a energia cativante do maior DJ sul-americano.

Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, é o ponto de encontro de Alok com aproximadamente quatro mil pessoas para o primeiro show em solo nacional pós-vacinação e seguindo todos os protocolos de segurança exigidos para o momento e comprovante das duas doses para Covid-19 ou PCR negativado.

Na madrugada de sábado para domingo, os 5 mil metros quadrados do Star415 serão ocupados pela musicalidade de Alok.

Nova Lima foi a localidade escolhida para abrigar o show de lasers que anunciaram o especial de final de ano em 2020. Foi também o refúgio de Alok para gravar seu álbum em co-autoria com os povos originários e fazer uma imersão musical e espiritual nas tradições indígenas Kariri-Xocó, Huni Kuin, Yawanawa e Guarani.

"Sem dúvidas é uma ocasião simbólica. Não apenas pela retomada do setor do entretenimento, mas por representar a esperança na vida, a confiança na ciência e a importância da vacinação. Foram quase dois anos me comunicando com o público remotamente e agora vamos poder emanar juntos toda positividade e otimismo "Alok, DJ

De volta ao Brasil, será a vez de Rio de Janeiro, Fortaleza, Santos, Búzios, Florianópolis e Pipa receberem nos palcos Alok.

Em 2022 Alok -que é o brasileiro mais ouvido no mundo- já é presença confirmada em grandes eventos nacionais como o Rock in Rio e Lollapalooza.

Fonte