Já Dynho Alves volta para a sede como o último Fazendeiro da temporada; veja como foi!

Aline, Mileide e Solange formam a 12ª Roça de A Fazenda 13. Já Dynho Alves venceu a última Prova do Fazendeiro da temporada, nesta quarta-feira (8), e volta para a sede com o chapéu mais cobiçado do reality show.

Foto: Reprodução Record TV

Na noite da última terça-feira (7), Solange — que sobrou no Resta Um — vetou Mileide a participar da Prova do Fazendeiro. Por isso, a peoa já estava confirmada na Roça.

Para se darem bem no desafio, patrocinado pela Mike’s, a missão dos competidores era colher frutas, mas vendados.

Cada fruta valia uma pontuação diferente. Depois de dez minutos, quem fizesse mais pontos, seria o novo Fazendeiro.

Dynho provou que é ágil e sortudo. O peão venceu a última Prova do Fazendeiro da temporada e escapou da Roça.

Dynho conquista o posto de Fazendeiro ANTONIO CHAESTIAN/RECORDTV

