A deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos) exonerou o assessor Macelo Medeiros de Castro após uma ocorrência policial. O incidente trata-se de agressão mútua entre a ex-mulher e a atual companheira do assessor, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro Sul de Manaus. A parlamentar publicou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais sobre o caso.

Na nota, Alessandra afirma que procurada pelas duas mulheres. Segundo a deputada, uma das mulheres relatou ter ido à casa de seu ex-companheiro cobrar uma dívida e teria sido agredida pela atual companheira. A outra relatou que sua residência foi invadida pela ex-mulher de seu esposo, que não aceitava o fim do relacionamento, e que foi ameaçada e agredida por ela.

"Houve agressões de ambas as partes. No entanto, é visível que a ex-companheira foi muito mais agredida. A polícia foi acionada e conduziu em flagrante a ex-companheira, por invasão de domicílio e agressão. Ela foi liberada após ser ouvida", informou a deputada na publicação.

A parlamentar decidiu exonerar o assessor "preventivamente", alegando que a medida era necessária para garantir a transparência das investigações.

"Sobre o assessor, assim que tomei conhecimento do caso determinei que o mesmo fosse exonerado, preventivamente, para que as autoridades competentes (polícia) concluam a investigação e também com o relato de testemunhas (pessoas presentes)", diz trecho da nota.

Alessandra, que é Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), informou que ofereceu suporte psicológico e jurídico da Procuradoria da Mulher às duas envolvidas e aos filhos, crianças, das mulheres que presenciaram à agressão.

"Como disse em outras ocasiões, a violência nunca será resposta para resolver qualquer tipo de problema, seja pessoal ou profissional", finalizou.