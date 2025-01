O clube saudita Al-Hilal anunciou a rescisão do contrato do atacante brasileiro Neymar, de 32 anos, nesta segunda-feira (27). Anúncio foi feito por volta das 20h nas redes sociais do time. Neymar se despede do Al-Hilal após uma passagem desastrosa e marcada por lesões, em que o brasileiro participou de apenas sete jogos, marcou um gol e deu três assistências. A expectativa é que ele assine com o Santos, clube que o revelou, ainda essa semana.

O brasileiro chegou ao clube saudita em outubro de 2023, por € 90 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões). Desde então participou apenas de sete partidas pelo clube, sendo elas três pelo Liga Saudita. Neymar sofreu com diversas lesões que o tiraram de campo, inclusive uma rotura dos ligamentos cruzados, que o tirou de campo por 340 dias e 48 jogos. O técnico português que comanda a equipe, Jorge Jesus, chegou a dizer em entrevista recente que o brasileiro “não conseguia acompanhar o ritmo” do resto do time.

Neymar deve retornar ao Santos, clube em que ele foi revelado e em que conquistou uma Libertadores