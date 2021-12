Avalie o post

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que ainda é cedo para tirar conclusões sobre a transmissibilidade ou o impacto da variante Ômicron, apesar da nova cepa estar se disseminando rapidamente pela África do Sul.

De acordo com relatório divulgado nessa quarta-feira (8), considerando a circulação predominante da variante Delta em muitos países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, é precoce tirar conclusão sobre o impacto da nova variante.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, a Ômicron deve ser tornar mais dominante na Europa nos próximos meses. Porém, é necessária mais informação para verificar se as vacinas poderão ser menos eficazes.

Na entrevista coletiva dessa quarta-feira (8), o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pediu o compartilhamento de informação das autoridades nacionais com a comunidade internacional relativas à Ômicron, para melhor acompanhamento.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Divulgação

