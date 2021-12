Avalie o post

Empresa deve normalizar iluminação dos postes instalados no viaduto da Avenida Manaus 2000, bairro Japiim, zona sul, e também nas vias adjacentes

Manaus – A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) concedeu um prazo de 24 horas para que a empresa Manausluz restabeleça a iluminação pública dos postes instalados no viaduto da avenida Manaus 2.000, localizados sobre a Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul de Manaus, e também nas vias adjacentes.

(Foto: Ageman / Divulgação)

Conforme a notificação feita pela Diretoria de Iluminação Pública e Gestão Energética da Ageman e encaminhada à Manausluz nesta quinta-feira (16), os postes estão com as luminárias apagadas há mais de 30 dias, nas duas pontes do viaduto e também nas vias laterais.

Segundo o diretor de Iluminação Pública e Gestão Energética, engenheiro Everaldo Santarém Leal, o complexo viário da Avenida Manaus 2000 serve ao fluxo intenso de veículos no sentido centro-Distrito Industrial-bairro Japiim, portanto, deve ser considerado como uma via prioritária para o atendimento de demandas de manutenção de iluminação pública pela concessionária e o prazo de execução do serviço, conforme o contrato de concessão, deveria ser de 24 horas, visto que a falta de iluminação poderá gerar acidentes ainda mais graves, por se tratarem de vias elevadas.

Outro ponto observado pela Ageman foi que os protocolos de atendimento registrados no sistema da Manausluz, com prazo de 48 horas para solução, estão com o status de não executados e encerrados, sem solução, nem prazo e nem comunicação com o demandante há mais de um mês.

“Diante de tudo isso que foi levantado pelos nossos técnicos, decidimos aplicar a notificação à concessionária para que ela resolva o problema com a máxima urgência e nos informe os motivos que acarretaram o atraso na execução dos serviços”, afirmou o engenheiro Everaldo Santarém Leal.

Somente em 2021, a concessionária Manausluz recebeu 11 notificações, quatro advertências e uma multa.

Nos últimos 11 meses, os técnicos da Ageman fiscalizaram 40.351 pontos de iluminação pública, o que representou um aumento de 87,7% no volume de pontos vistoriados.

Atualmente, a cidade de Manaus possui 129.673 pontos de iluminação pública, dos quais 124.143 são a LED.

As demandas referentes às manutenções na iluminação pública podem ser requisitadas no aplicativo Manaus + Luz ou ainda pelo 0800-201-0001. O prazo para a execução do serviço é de até 48 horas. Caso o usuário identifique que a demanda não foi atendida no prazo anunciado, a Ouvidoria da Ageman poderá ser acionada pelo 0800-092-3511, WhatsApp 98842-5821, redes sociais da Ageman, site ou ainda pelo e-mail [email protected].

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

