A morte do garoto Murilo dos Santos Bueno, de 6 anos, que se afogou na tarde deste domingo no Rio Negro, em frente a Escadaria da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição em Barcelos AM, soou como um alerta para a segurança de banhistas, em especial às crianças, nos locais mais procurados para banhos durante a cheia do Rio Negro 2021.

Informações da mãe Juliana Nascimento dos Santos de 25 anos, a Guarda Municipal, dão conta, que, o pequeno Murilo tinha ficando com sua tia, e que em um descuido a criança sumiu.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e rapidamente prestou apoio no local, isolando a área, o Comandante J. Soares pediu apoio da Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa Civil para dar ajudar na procura com a Lancha.

Com a ajuda de Barco recreio, mergulhador, pescadores, moradores solidários e comerciantes, às 20h, conseguiram encontrar o corpo do garoto, próximo do local que do desaparecimento. Foi constatado que a vítima faleceu por afogamento.

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Guarda Civil Municipal alerta aos pais ou responsáveis que quando sair para tomar banho com crianças, tem que usar colete salva vidas ou boia e acima de tudo ficar atento, qualquer descuido pode ser fatal.