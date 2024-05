aespa (Foto: Divulgação)

O grupo aespa, grande sensação do pop global de hoje, vai apaixonar o mundo novamente com seu aguardadíssimo álbum de estreia “Armageddon”. O projeto com dez faixas já está disponível em vários serviços de distribuição: iTunes, Apple Music e Spotify, entre outros.

“Armageddon” marca um novo capítulo do universo aespa, expandindo-o para além dos mundos real e digital e para um multiverso. A partir deste projeto poderoso e único, o aespa encontra diferentes versões de si mesmos em mundos paralelos, enfrentando infinitas possibilidades e evoluindo para versões completas de si mesmo.

A música que dá título a “Armageddon” é um hip-hop dançante com sons intensos de sintetizador; uma faixa old-school, porém moderna, que resume a narrativa da segunda temporada do universo aespa.

As meninas do aespa deram aos fãs uma primeira amostra deste projeto com “Supernova”, faixa dance que introduz a nova narrativa e compara a abertura de portas para diferentes dimensões à explosão de uma estrela gigante. “Set The Tone”, por sua vez, é um hip-hop dançante em que o aespa expressa com confiança que todas as atmosferas são ditadas pela música. Em seguida, “Mine” fala da superação de traumas, revelando que às vezes nosso verdadeiro eu é escondido por medos internos que, percebemos depois, são todos uma grande ilusão. Em “Licorice”, elas comparam inteligentemente o fascínio de uma pessoa misteriosa ao alcaçuz, realçando o aspecto irresistível do sentimento. A guitarra animada ao estilo caribenho e a melodia cativante de “BAHAMA” retratam alegremente a história de levar um amigo cansado numa viagem, com o rap animado captando a vibe e a energia das melhores noites de verão. “Long Chat (# )” exprime as conversas intermináveis e alegres entre amigos madrugada adentro, oferecendo todo o encanto vocal e a sinergia borbulhante entre as integrantes do aespa. “Prologue” destaca uma mensagem que envolve o conforto de deixar de lado as preocupações com o futuro incerto e, em vez de nos compararmos com os outros, continuar a escrever nossa história ao nosso próprio ritmo, mesmo que isso pareça instável. “Live My Life” é um hino de amor-próprio com uma declaração ousada sobre romper com as normas da sociedade e viver a vida nos seus próprios termos. O álbum chega ao fim com “Melody,” faixa delicada que expressa gratidão por uma pessoa especial cuja voz sempre é uma fonte de força.

“Armageddon” chega na sequência do EP lançado em 2023, “Drama — The 4th Mini Album”, que acumulou centenas de milhões de streams em todo o mundo e chegou ao segundo lugar na Billboard Top World Albums Chart e ao Top 40 da Billboard 200. Como era de esperar, a “ CLASH ” saudou-o como “uma expansão bem-vinda do universo aespa“.

Antes, “MY WORLD – The 3rd Mini Album” chegou ao nono lugar na parada Billboard 200, marcando a segunda estreia do grupo como #1 na parada de vendas de álbuns. Seu antecessor, “Girls – The 2nd Mini Album”, tinha entrado no Top 3 da Billboard 200 e alcançado o #1 na parada de venda de álbuns.

Lista de faixas de “Armageddon” :

Supernova Armageddon Set The Tone Mine Licorice BAHAMA Long Chat (# ) Prologue Live My Life Melody

