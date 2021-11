Avalie o post

O suspeito foi localizado pela equipe policial e em seguida levado à delegacia

Manaus – Uma adolescente indígena, 17 , foi assassinada com golpe de arma branca, nesta quarta-feira (17), na comunidade Menino Deus, no município de Mauro, interior do Amazonas.

Não há informações sobre o que teria motivado este homicídio (Foto: PM-AM)

De acordo com informações da polícia do município, testemunhas relataram que a adolescente da etnia Sateré Mawe recebeu três golpes de faca, não resistir aos ferimentos e veio a óbito no local.

O suspeito conseguiu fugir, porém foi localizado pela equipe policial e em seguida levado à delegacia do município, o de passará por procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e devido as características do crime, o indivíduo deverá responder pelo crime de feminicídio.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

