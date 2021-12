Avalie o post

Não há informações se a vítima era envolvida com tráfico de drogas

Manaus – Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (13), na rua Japecanga, Bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Foto: Reprodução

Não há informações se o jovem era envolvio com o tráfico de drogas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para constatar o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o crime.

Morte de jovens

De acordo com o Atlas da Violência 2021 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) contaram com a parceria do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Como realizado nas últimas edições, buscou-se retratar a violência no Brasil principalmente a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde.

Em suma, os dados mostram mais uma vez que apesar da diminuição da letalidade juvenil no último ano, a tragédia da juventude perdida continua se apresentando como um problema endêmico do país. Ainda que com variações periódicas para mais ou para menos nas taxas de mortalidade juvenil, permanece um cenário constante e sem perspectiva de mudança a curto ou médio prazo, em que dezenas de milhares de jovens são vítimas de homicídios todo ano no país. São jovens que perdem sua vida e um país que perde seu futuro.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

