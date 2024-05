Texto: Ana Patrícia Dias

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta quarta-feira (22), por ato infracional análogo aos crimes de armazenamento de pornografia envolvendo crianças e adolescentes, apologia a crimes, incitação à automutilação e zoofilia. O caso foi descoberto por meio de investigação de atividades criminosas na internet.

A apreensão do menor foi efetuada por policiais civis da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), com apoio técnico do Setor de Informática Forense do Instituto de Criminalística.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Deaai, os trabalhos de investigação iniciaram a partir de uma comunicação realizada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça.

A unidade detectou a atuação do adolescente em redes sociais e aplicativos de mensagens. Assim que a atividade criminosa foi identificada, um relatório técnico contendo informações úteis e com as investigações iniciadas foram enviados para a Deaai dar continuidade ao caso.

Ainda de acordo com a delegada, a especializada solicitou um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na residência do adolescente, que foi deferido pelo Juizado Infracional e resultou no flagrante.

“Durante o cumprimento, identificamos diversas imagens perturbadoras de automutilação, pornografias infanto-juvenil, além de imagens de adolescentes com o “nickname” dele escrito pelo corpo. Diante disso, foi dada voz de apreensão em flagrante de ato infracional ao adolescente, que segue apreendido à disposição do Juizado Infracional”, explicou Juliana Tuma.

Procedimentos

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de armazenamento de pornografia envolvendo crianças e adolescentes, apologia a crimes, incitação à automutilação e zoofilia e ficará à disposição do Juizado Infracional.