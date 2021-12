Avalie o post

A ocorrência foi atendida por policiais da Força Tática

Manaus – Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma submetralhadora e munições, na madrugada desta terça-feira (14). O caso aconteceu por volta das 3h50 no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

(Foto: Divulgação)

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática. Durante patrulhamento na rua Parque dos Franceses, a equipe avistou o adolescente em atitude suspeita. Ao ver a viatura, o adolescente tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Com ele, foram encontradas uma submetralhadora calibre .9mm e quatro munições do mesmo calibre.

O adolescente foi encaminhado, juntamente com o armamento apreendido, para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

