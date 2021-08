De acordo com a Defesa Civil do Município e a Guarda Municipal, a adolescente brincava com dois amigos de 15 e 17 anos, quando submergiu. Foram mobilizadas as ações de busca com auxílio de mergulhador local, e por volta das 16h30, o corpo foi encontrado e encaminhado até o Hospital Geral de Barcelos para procedimentos: Óbito por afogamento.

O corpo de Thais foi sepultado nesta manhã de segunda-feira, às 09h, com muita comoção e tristeza, acompanhada de um cortejo de amigos e familiares que foram dar um último Adeus.

Segundo óbito no mesmo local neste ano de 2021

No dia 06 de Junho em um domingo, veio a óbito por afogamento o pequeno Murilo dos Santos Bueno, de 6 anos, que se afogou no mesmo local em frente a Escadaria da Igreja Matriz, o que soou como um alerta para a segurança de banhistas, em especial às crianças, nos locais mais procurados para banhos.

Em virtude do acontecido, a prefeitura de Barcelos emitiu um alerta aos pais ou responsáveis que quando sair para tomar banho com crianças, tem que usar colete salva vidas ou boia e acima de tudo ficar atento, qualquer descuido pode ser fatal. Baseado no Estatuto da criança e do adolescente, onde cabe aos pais a obrigação dos cuidados inerentes ao menor de idade, garantindo a segurança e educação.

O local é privado, de Propriedade da Paróquia Nossa Senhora Imaculada da Conceição, muito procurado por banhistas a gerações. Mas que durante a cheia do Rio Negro, torna-se um local perigoso, principalmente a quem não sabe nadar.