Avalie o post

Foram dois minutos embaixo d’água até que as pessoas que estavam no local presenciassem a cena

Teresina – A adolescente Maria Rita de 13 anos teve os cabelos sugados pelo ralo de uma piscina. O acidente aconteceu no último domingo (5), em Água Branca, a 97 km de Teresina, no Piauí. Foram dois minutos embaixo d’água até que as pessoas presenciassem a cena.

Adolescente de 13 anos é sugada após cabelo ficar preso em ralo de piscina (Foto: Reprodução / Youtube)

No vídeo, a adolescente estava brincando com outras crianças quando teve os cabelos presos no ralo e foi sugada. Demorou cerca de dois minutos para que as pessoas presentes no local percebessem o acidente. Nas imagens nas é possível ver um homem que nota a jovem se afogando, se levanta rapidamente, pega uma faca e corta o cabelo dela.

Após a menina ser retirada da piscina, os familiares que estavam no local se desesperam ao perceber que ela está desacordada. Maria Rita recobrou a consciência depois de receber uma massagem cardíaca e respiração boca-a-boca. A mãe da adolescente, Rozana Pimentel, compartilhou nas redes sociais o vídeo da câmera de segurança que flagrou o acidente. “O que eu e minha família sentimos, o medo e o desespero de saber que poderíamos ter perdido ela, não desejamos para ninguém”, reconheceu.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte