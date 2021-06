5 / 5 ( 1 voto )

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) prendeu o suspeito de atirar e matar o conselheiro tutelar Flávio Farias, de 32 anos. O homicídio aconteceu em uma praça pública de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus, na tarde deste sábado, 26. O acusado foi detido horas após o crime em uma área da mata do município.

Marcelo Carmin é acusado de disparar quatro tiros de arma de fogo contra Flávio na praça do Dinossauro, após uma discussão. O suspeito foi localizado por volta de 17h30 deste sábado em um matagal próximo a um cemitério de Novo Airão.

As famílias de Flávio e Marcelo, que é motorista de ambulância, são de famílias conhecidas em Novo Airão, e o caso repercutiu bastante no município.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso e as motivações do homicídio.