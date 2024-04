O motorista Fábio da Silva Moreira, de 40 anos, invadiu o viaduto do complexo de Flores, na Avenida Torquato Tapajós, por volta das 5h desta segunda-feira (8), e atingiu um mototaxista, não identificado, que morreu na hora. O acidente causou congestionamento em avenidas da capital amazonense.

De acordo com informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar, o carro conduzido por Fábio subiu o viaduto na contramão em alta velocidade, momento em que um mototaxista estava descendo a via com a mulher na garupa da moto.

Cintia Gonçalves Melo, de 47 anos, ficou gravemente ferida, com fraturas nas duas pernas e ferimentos pelo corpo. Ela foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Com o impacto da batida, a motocicleta ficou presa debaixo do carro e foi arrastada por cerca de 200 metros. Cintia foi arremessada na pista e o corpo do homem ficou preso em cima do carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher foi socorrida às pressas. O estado de saúde dela é grave.

Com o impacto, o corpo do mototaxista ficou preso no carro do suspeito – Foto: Reprodução

Prisão do motorista

Testemunhas disseram que o motorista do carro estava muito embriagado e tentou subornar as testemunhas com R$ 10 mil para que elas o deixassem fugir do local. Elas não aceitaram e ele foi preso em flagrante por policiais da 12º Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Em depoimento, Fábio confirmou que havia bebido, relatou à polícia que confundiu a avenida e acabou entrando na pista errada. A mulher do suspeito também estava com ele no momento do acidente. O motorista foi preso em flagrante por lesão corporal culposa de trânsito e homicídio culposo de trânsito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O trecho segue parcialmente interditado para que o trabalho da perícia seja executado. Por isso, há intenso congestionamento ao longo da via. Além do trânsito na avenida Torquato Tapajós, na avenida Max Teixeira o fluxo também está lento.