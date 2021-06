5 / 5 ( 3 votos )

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem desenvolvendo ações em parceria com entidades indígenas no sentido de combater os casos de malária.

Com apoio do Prefeito Edson Mendes, se deslocaram para o Rio Padauiri neste sábado 05/06, os profissionais de saúde da Gerência de Endemias - SEMSA Barcelos, DSEI RIO NEGRO e DSEI YANOMAMI, onde irão passar 20 dias em área na Comunidade de Nova Jerusalém e Aldeia Bandeira Branca.

A ação tem como objetivo diminuir os casos e controlar a doença na região. Onde as 03 equipes irão realizar os as atividade de borrifação domiciliar, serviços de Entomologia, Captura de Alados, BRI, termonebulizacao e busca ativa, todas as ações para bloquear a transmissão da Malária no município, e prevenção do mosquito transmissor da doença.

De acordo com a Gerencia de Endemias, ações como essa são bem recebidas pela população da região, já que o período é de chuvas intensas em todo o Rio Negro e seus diversos afluentes, o que colabora ainda mais para a proliferação do mosquito transmissor da doença.

“A ação foi muito bem recebida por todos, desde a comunidade até os profissionais de saúde. É importante todos se unirem e colaborarem, já que a ação busca melhorar a qualidade de vida e saúde de toda a população da região. Agradecimentos ao nosso Prefeito Edson Mendes, a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Finanças pelo apoio Logístico e aos Coordenadores dos DSEi'S." Finalizou o Gerente de Epidemiologia, Roberto Alves.