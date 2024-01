O programa Farmácia Popular disponibiliza absorventes para população em situação de vulnerabilidade social em mais de 31 mil unidades credenciadas em todo país.

No Amazonas, 69 farmácias estão credenciadas para distribuição em 16 municípios. A iniciativa é decorrente das ações do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual já executadas pelo Governo Federal em 2023.

A equidade de gênero e acesso aos absorventes, combatendo as desigualdades causadas pela pobreza menstrual, é tema prioritário tratado de forma interministerial desde o início da atual gestão.

O acesso pelo Farmácia Popular com absorventes contempla a maioria da população beneficiada e este é um importante avanço para garantir o acesso à dignidade menstrual. A implantação do programa ocorre de forma interministerial.

A iniciativa é conjunta entre as pastas da Saúde; Direitos Humanos e Cidadania; Justiça e Segurança Pública; Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; Mulheres e Educação.

A oferta é direcionada aos grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema. A população recolhida em unidades do sistema prisional também será contemplada.

O público-alvo do programa abrange 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos em todas as regiões do País. A estimativa é alcançar cerca de 517 mil pessoas no Amazonas.

Para garantir o benefício, as pessoas que se encaixam nos critérios já estabelecidos precisarão apresentar um documento de identificação pessoal e uma autorização na farmácia credenciada. Essa autorização será emitida pelo aplicativo ‘Meu SUS Digital’– a nova versão do Conecte SUS já disponível para download.

O portal do Ministério da Saúde disponibiliza a opção para fazer o download do aplicativo ‘Meu SUS Digital’. As orientações também estão disponíveis no Disque Saúde 136.

Como acessar o benefício

Podem receber os absorventes nas unidades credenciadas do Farmácia Popular, brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil, têm entre 10 e 49 anos de idade, estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e contam com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.

Estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar no CadÚnico, mas a renda familiar mensal por pessoa vai até meio salário mínimo (R$ 706). Para pessoas em situação de rua, não há limite de renda.https://9ea9b4921ecaa1d67755775971cf6b6a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Para retirar o absorvente, basta se dirigir a uma unidade credenciada do Farmácia Popular, apresentar um documento de identificação oficial com número do CPF e a ‘Autorização do Programa Dignidade Menstrual’, em formato digital ou impresso, que deve ser gerado via aplicativo ou site do ‘Meu SUS Digital’ (nova versão do aplicativo Conecte SUS), com validade de 180 dias. A aquisição para menores de 16 anos deve ser feita por responsável legal.

Em caso de dificuldade para acessar o ‘Meu SUS Digital’ ou emitir a autorização, basta se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde agentes de saúde e profissionais podem auxiliar na emissão da autorização. Pessoas em situação de rua também podem ir até os Centros de Referência da Assistência Social – Cras e Creas, Centros POP, centros de acolhimento e equipes de Consultório na Rua.

Para as pessoas que estão recolhidas a unidades do sistema penal, a entrega será coordenada e executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a distribuição realizada diretamente nas instituições prisionais.

CONFIRA OS ENDEREÇOS DAS FARMÁCIAS POPULARES EM MANAUS

AVENIDA AUTAZ MIRIM, 62 (TERREO) – SAO JOSE OPERARIO (3249-3294)

AV 7 DE SETEMBRO N 1214 – CENTRO (3637-6666)

AV DJALMA BATISTA QUADRA 59 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (3248-4538)

Avenida ANDRE ARAUJO, 72 – ADRIANOPOLIS (3584-6410)

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAO MACHADO, 05 – ALVORADA (3238-8565)

AVENIDA NOEL NUTELS, 572 – CIDADE NOVA (3221-1919)

Avenida BRASIL 2395 – COMPENSA (3216-8100)

AV AUTAZ MIRIM, Nº5981, CASA A – SAO JOSE OPERARIO (3639-7600)

AVENIDA COM. VICENTE CRUZ, 693 – SAO RAIMUNDO (3675-0766)

AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO, 1128, LOJA 02 – ADRIANOPOLIS (3313-1900)

AVENIDA PARAIBA, 813 – LETRA C – ADRIANOPOLIS (3313-1900)

AVENIDA TEREZINA, 351 (PARTE) – ADRIANOPOLIS (3313-1900)

AVENIDA ANDRE ARAUJO, 763, LOJA 01 – ALEIXO (3335-0100)

AVENIDA DESEMBARGADOR JOAO MACHADO, 50 (PARTE) – ALVORADA (3313-1900)

AVENIDA DESEMBRAGADOR JOAO MACHADO, 50 – ALVORADA (3335-0100)

AVENIDA BORBA, 867 – CACHOEIRINHA (3313-1900)

AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 520, LOJA 12 COND SHOPPING CENTER – CENTRO (3313-1900)

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1308 – CENTRO (3313-1900)

RUA MARQUES DE SANTA CRUZ, 49 – CENTRO (3335-0100)

AVENIDA DJALMA BATISTA, 1661, LOJAS 241 E 242, MILLENNIUM SHOPPING MALL – CHAPADA (3313-1900)

AVENIDA DJALMA BATISTA, 874, QUADRA 59 CONJ VIEIRALVES – CHAPADA (3313-1900)

AVENIDA NOEL NUTELS, 1762, LJ 04 E 1 – CIDADE NOVA (3313-1900)

AVENIDA NOEL NUTELS, 22 – CIDADE NOVA (3335-0100)

AVENIDA OSCAR BOREL, 68, C – COMPENSA (3313-1900)

AVENIDA MAX TEIXEIRA, 200 – FLORES (3335-0100)

AVENIDA TORQUATO TAPAJOS, 1738, LOJA 02 – FLORES (3313-1900)

AVENIDA TORQUATO TAPAJOS, 5252 – FLORES (3313-1900)

AVENIDA PENETRACAO, 87 – JAPIIM (3313-1900)

AVENIDA RODRIGO OTAVIO, 46 – JAPIIM (3313-1900)

RUA PROF FELIX VALOIS,305, ESQ. C/A R. ROUXINOL (3313-1900)

RUA ACRE, 11, Q32 CJ VIEIRALVES – NOSSA S DAS GRACAS (3335-0100)

AVENIDA DJALMA BATISTA, 1255, A – NOSSA SENHORA DA GRACAS (3313-1900)

AVENIDA MARGARITA, 1.359, Loja 138 AB – NOVA CIDADE (3313-1900)

AVENIDA LAGUNA, 150 – NOVA ESPERANCA (3313-1900)

AVENIDA DJALMA BATISTA, 1120 – PARQUE DEZ (3313-1900)

AVENIDA TANCREDO NEVES, 920, LOJA 12 – PARQUE DEZ (3313-1900)

RUA VINTE E DOIS, 654, CJ CASTELO BRANCO – PARQUE DEZ (3313-1900)

AVENIDA DJALMA BATISTA, 2.100, LOJA S-9, SUBSOLO – PARQUE DEZ (3313-1900)

AVENIDA CARLOTA JOAQUINA, 186 – LOJA 03 CONJ CASTELO BRANCO – PARQUE DEZ (3335-0100)

AVENIDA SILVES, 1029 – RAIZ (3313-1900)

AVENIDA COSME FERREIRA, 55 A – SAO JOSE (3335-0100)

AVENIDA AUTAZ MIRIM, 5.333 – SAO JOSE OPERARIO (3335-0100)

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 617 – SETE DE SETEMBRO, 617 (3318-1138)

AVENIDA DARCY GOMES, Nº 545 – PARQUE DEZ (3224-3383)

AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 545 – PARQUE DEZ (3421-1367)

AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 545 – PARQUE DEZ (3646-8000)

AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 545 – PARQUE DEZ (3342-6050)

AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 545 – PARQUE DEZ (3552-6817)

AVENIDA DARCY VARGAS, Nº 545 – PARQUE DEZ (3242-1400)

CONFIRA OS ENDEREÇOS DAS FARMÁCIAS POPULARES NO INTERIOR DO AMAZONAS

APUÍ: TRANSAMAZONICA – CENTRO (92 3275-1021)

BOCA DO ACRE: AV. MARIO DIOGO DE MELO, Nº 143 – PLATO DO PIQUIA (69 3451-2250)

COARI: AV. MARIO DIOGO DE MELO, Nº 143 – TAUA-MIRIM (97 3561-2097)

COARI: AV. MARIO DIOGO DE MELO, Nº 143 – CENTRO (97 3561-2788)

HUMAITÁ: RUA INDEPENDENCIA, 293 – SAO CRISTOVAO (97 3373-3067)

LÁBREA: RUA JULIAO JUSTINO 1284 – CENTRO (97 3331-1496)

MANACAPURU: AVENIDA BOULEVARD PEDRO RATES DE OLIVEIRA, 693 – CENTRO (92 3361-5091)

PARINTINS: RUA BENJAMIN DA SILVA, 1821 – CENTRO (92 3533-5128)

PARINTINS: RUA CORREA NETO, 3241 – PAULO CORREA (92 3533-4036)

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA: AV PRES CASTELO BRANCO, 140 – FORTALEZA (97 3471-3030)

TABATINGA: DA AMIZADE – SAO FRANCISCO (85 0433-8681)

